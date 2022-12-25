По всей Украине объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах в Киеве

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных ресурса по оповещению населения. Издание «Страна.ua» заявило, что поступили сообщения о как минимум двух взрывах в Киеве. Позже появилась информация, что взрывы в украинской столице — плановые, и прилетов не было.

Как следует из данных системы оповещения, первые сигналы прозвучали в 09:23 (10:23 мск). Они распространялись в Киеве и Киевской области. К 09:26 (10:26 мск) в «красной зоне» оказалась вся территория Украины.

По данным «Страна.ua», взрывы прозвучали в левобережной части Киева. «РБК-Украина» сообщает, что воздушная тревога связана с активностью авиации в Белоруссии. Украинские власти ситуацию не комментировали.

Россия регулярно наносит удары по крупным украинским городам с 10 октября. Последний раз взрывы произошли в Киеве 19 декабря.

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