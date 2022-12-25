Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

По всей Украине объявлена воздушная тревога, сообщается о взрывах в Киеве

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, следует из данных ресурса по оповещению населения. Издание «Страна.ua» заявило, что поступили сообщения о как минимум двух взрывах в Киеве. Позже появилась информация, что взрывы в украинской столице — плановые, и прилетов не было.

Как следует из данных системы оповещения, первые сигналы прозвучали в 09:23 (10:23 мск). Они распространялись в Киеве и Киевской области. К 09:26 (10:26 мск) в «красной зоне» оказалась вся территория Украины.

По данным «Страна.ua», взрывы прозвучали в левобережной части Киева. «РБК-Украина» сообщает, что воздушная тревога связана с активностью авиации в Белоруссии. Украинские власти ситуацию не комментировали.

Россия регулярно наносит удары по крупным украинским городам с 10 октября. Последний раз взрывы произошли в Киеве 19 декабря.

За ситуацией на Украине следите в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...