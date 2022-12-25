Время вторых

Женский турнир на чемпионате России по фигурному катанию, завершившемся в минувшие выходные в Красноярске, сенсационно выиграла 15-летняя Софья Акатьева. Спортсменка, совсем недавно дебютировавшая на взрослом уровне, сумела вырвать золото у главной фаворитки состязаний Камилы Валиевой. Другие жанры тоже преподнесли сюрпризы. Лидерами в спортивных парах стали Александра Бойкова с Дмитрием Козловским, долго считавшиеся лишь третьим номером сборной. А двое лучших мужчин-одиночников — Евгений Семененко и Петр Гуменник — набрали, чего в истории отечественного чемпионата не случалось никогда, одинаковую сумму баллов вплоть до сотых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фигуристка Камила Валиева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фигуристка Камила Валиева

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Чемпионат России для отечественных фигуристов всегда был событием довольно важным, поскольку носил статус квалификационного турнира. Именно по его итогам формировалась заявка на чемпионаты мира и Европы. Однако вес нынешнего отечественного первенства на фоне тотального бана российской команды вырос еще сильнее. По сути, на его кону стоял единственный титул, за который в нынешнем сезоне могли побороться отечественные спортсмены.

И в Красноярске титул этот вырвала фигуристка-одиночница, которая вообще-то не входила в число главных на него претенденток. До начала чемпионата все расклады указывали на то, что победа с колоссальной долей вероятности отойдет самой узнаваемой спортсменке российской сборной олимпийской чемпионке в команде 2022 года Камиле Валиевой. Она, пусть и подрастратившая в межсезонье свою мощь, весьма убедительно проводила сезон. Два этапа российской серии гран-при, в которых 16-летняя Валиева принимала участие, она выиграла, а также показала лучшую сумму среди всех участниц серии — 244,66 балла.

Но на чемпионате России Камила Валиева (247,32) осталась только с серебром. В произвольной программе — самой обсуждаемой постановке нынешнего года, поскольку центральной ее темой стала скандальная допинг-история Валиевой на пекинской Олимпиаде,— девушка справилась практически со всем, в том числе с двумя четверными тулупами. Из помарок были разве что двойной флип вместо тройного и не надетый капюшон. По задумке Валиева в конце программы должна была надеть его на голову (точно так же, как она, проходя мимо журналистов в разгар допинговой драмы, сделала в Пекине), но в Красноярске финт с костюмом почему-то не удался. За это, впрочем, оценки не снижают.

Почти образцового проката, который до слез растрогал тренеров Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза, Валиевой хватило для победы в произвольной программе, но не для победы в турнире.

Опередила 16-летнюю чемпионку России и Европы минувшего сезона еще более юная одиночница — 15-летняя Софья Акатьева (249,74), тоже тренирующаяся под руководством Тутберидзе. Спортсменка, которая по антропометрическим параметрам напоминает ребенка и только дебютирует на взрослом уровне, не только приземлила два четырехоборотных тулупа в произвольной программе, но и сделала тройной аксель в короткой. Именно этот прыжок, аксель, и решил исход турнира.

Победа Акатьевой — отнюдь не единственная сенсация в Красноярске. Не менее заметной новостью стал триумф Александры Бойковой и Дмитрия Козловского (234,39), выступающих в спортивных парах. Они на десятые балла обошли победителей олимпийского командного турнира в Пекине и чемпионов мира 2021 года Анастасию Мишину с Александром Галлямовым (233,88). Последние, считавшиеся первым номером российской сборной, выдали чемпионский прокат короткой программы и получили за нее заоблачные оценки — выше мирового рекорда. Закрепить успех в произвольной дуэт, правда, не сумел. Партнерша допустила одну-единственную ошибку на каскаде из тройных сальховов, которая, как выяснилось, стоила паре золота.

После того как были объявлены оценки, Анастасия Мишина в зоне kiss and cry закрыла лицо руками и расплакалась. Она никак не могла остановиться и просидела в таком положении больше минуты, а Галлямов, лицо которого стало таким же красным, как и его костюм, молча и весьма озадаченно смотрел на оценки. Тем временем камера выхватила переполненные эмоциями лица их главных соперников: Дмитрий Козловский тоже плакал, но от счастья, а Бойкова широко-широко улыбалась.

Если два сильнейших спортивных дуэта разделили полбалла, то два лучших одиночника и вовсе финишировали с одинаковыми результатами. И Петр Гуменник, и Евгений Семененко набрали по сумме двух программ 295,07 — такого в истории чемпионатов страны раньше никогда не было. Однако золото выдали всего одно. Досталось оно фигуристу, лучше справившемуся с произвольной программой. Им оказался Евгений Семененко.

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Екатерина Ремизова