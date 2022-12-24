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Коммерсантъ FM
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Здание сгоревшего в Кемерово приюта для бездомных сдавали в аренду

Следователи нашли собственницу двухэтажного сгоревшего здания, в котором находился частный приют для бездомных, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Женщина сдавала здание в аренду. Напомним, при пожаре в этом доме престарелых погибли 20 человек.

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Пожар в приюте для бездомных

Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Пожар в приюте для бездомных

Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Пожар в приюте для бездомных

Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Пожар в приюте для бездомных

Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Пожар в приюте для бездомных

Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Пожар в приюте для бездомных

Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Пожар в приюте для бездомных

Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Пожар в приюте для бездомных

Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

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Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

Пожар в приюте для бездомных

Фото: Коммерсантъ / Максим Серков  /  купить фото

«Собственница здания установлена, она находится в следственном отделе, с ней работают сотрудники правоохранительных органов»,— сказал источник агентства. По его словам, здание сдавали в аренду.

В МЧС утверждают, что инспектор пытался проверить дом престарелых в Кемерово за две недели до трагедии, но якобы его не пустили владельцы. По данным «Интерфакса», приют основала протестантская деноминация.

Пожар в приюте начался ночью. В качестве предварительной причины возгорания рассматривается неисправный обогреватель или непогашенная на ночь печь. Спасатели завершили разбирать завалы на месте пожара в 5:25 мск.

Следственный комитет возбудил уголовные дела по статьям о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам, халатности, а также об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Губернатор Сергей Цивилев обещал за неделю проверить все частные дома престарелых.

Анастасия Ларина

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