Овечкин забросил 801-ю шайбу и вышел на второе место в списке лучших снайперов НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил шайбу в матче против «Виннипег Джетс». Это его 801-й гол в регулярных чемпионатах НХЛ. По заброшенным шайбам он вышел на второе место в истории лиги и сравнялся с канадцем Горди Хоу, который завершил карьеру в 1980 году.

37-летний Овечкин уступает по заброшенным шайбам только канадцу Уэйну Гретцки, на счету которого 894 гола. Канадский хоккеист завершил карьеру в 1999 году.

Овечкин начинал карьеру в московском «Динамо», с 2005 года выступает за «Вашингтон». Он трехкратный чемпион мира (2008, 2012, 2014), обладатель Кубка Стэнли (2018) и Кубка Гагарина (2013).

Об успехах россиянина — в материале «Ъ» «Русский восьмисотенец».

Леонид Уварчев