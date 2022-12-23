Лавров: российские миротворцы ежечасно работают над урегулированием в Лачинском коридоре

В Москве стартовала встреча министра иностранных дел России Сергея Лаврова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым. Прямая трансляция идет в YouTube-канале российского МИДа. Эта вторая по счету встреча министров в российской столице за последний месяц.

В ходе переговоров дипломаты выразили сожаление в связи с отказом главы МИД Армении Арарата Мирзояна приехать в Москву на трехсторонние консультации с Азербайджаном.

«Мы готовились к этому мероприятию. К сожалению, в последний момент наши армянские коллеги отказались приехать в Москву, объяснив это ситуацией на земле. Жаль, что такая возможность упущена»,— сказал господин Лавров на открытии встречи (цитата по ТАСС).

По его словам, нужно регулярно встречаться, договариваться, укреплять доверие и создавать почву для того, чтобы все вопросы были урегулированы. Также господин Лавров подчеркнул необходимость разрешения разногласий по поводу разработки рудных месторождений в регионе Лачинского коридора. При этом он отверг обвинения армянской стороны в адрес российских миротворцев. «Российские миротворцы работают буквально ежечасно над урегулированием ситуации в Лачинском коридоре»,— сказал Сергей Лавров

«Россия заинтересована в мире между двумя дружественными странами. Главное — не допустить рецидива конфликта»,— заключил министр.

Господин Байрамов заявил, что его визит в Москву станет хорошей возможностью обсудить азербайджано-российские отношения, подвести итоги 2022 года и наметить планы на начало следующего. По его словам, трехсторонний контакт России, Армении и Азербайджана не снимается с повестки, стороны согласовывают новые контакты по Южному Кавказу на министерском уровне.

На заседании правительства Армении 22 декабря премьер-министр Никол Пашинян сообщил о тяжелой гуманитарной обстановке, которая сложилась в Нагорном Карабахе из-за закрытия Азербайджаном Лачинского коридора. Он также раскритиковал российский миротворческий корпус за невыполнение своих обязательств. В Кремле заявили, что Россия продолжит обсуждать с Арменией и союзниками решение проблемы.

Подробнее о ситуации в регионе — в публикации «Ъ» «Армения воззвала к Совбезу ООН».

Дарья Эрозбек