Путин совершит рабочую поездку в Тулу вместо Свердловской области

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин сегодня посетит Тулу. Ранее ожидалось, что президент посетит Свердловскую область. «Будет обсуждаться вопрос обеспечения потребностей Вооруженных сил, в первую очередь, которые принимают участие в специальной военной операции, потребности в вооружениях, в военной специальной технике. Заниматься он этим будет в Туле. Сегодня будет туда рабочая поездка»,— цитирует господина Пескова «РИА Новости».

Владимир Путин посетит Конструкторское бюро приборостроения имени академика Шипунова, затем проведет совещание с руководителями организации оборонно-промышленного комплекса. Сопровождать главу государства будет губернатор региона Алексей Дюмин.

Напомним, ожидалось, что президент РФ Владимир Путин в пятницу, 23 декабря, приедет в Екатеринбург и Нижний Тагил, а также посетит Уралвагонзавод. Но его визит отменился в последний момент. Официально приезд президента подтвержден не был, однако до 24 декабря в небе над Нижним Тагилом ввели временный режим, запрещающий полеты, а водителям общественного транспорта Екатеринбурга выдали памятки, как нужно действовать при встрече президентского кортежа.

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Диана Сунагатуллина