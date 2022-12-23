Посол России в США заявил об эффективности диалога по обмену заключенными

Посол России в США Анатолий Антонов считает, что диалог по обмену заключенными доказал свою эффективность. По его словам, переговоры по этому вопросу продолжаются по линии спецслужб.

«Между Россией и США действует канал общения по линии спецслужб для поиска решений по обмену заключенными. Этот диалог подтвердил в текущем году свою эффективность, дал положительный результат»,— сказал господин Антонов. Как сообщил посол, Россия будет стремиться к освобождению всех россиян, которые сидят в американских тюрьмах. По его оценке, таких граждан сейчас около 100.

8 декабря отбывавшего срок в США за продажу оружия Виктора Бута обменяли на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер. Сейчас Россия и США обсуждают обмен осужденного в РФ американца Пола Уилана. Поначалу администрация Джо Байдена предлагала России обменять Виктора Бута на Бриттни Грайнер и Пола Уилана.

О реакции американского общества на обмен — в публикации «Ъ» «Бут или не Бут, сделайте что-нибудь».

Анастасия Ларина