Госдеп считает, что канал для обмена заключенными с РФ может вновь оказаться эффективным

Первый заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател не стал сообщать, прошел ли между Вашингтоном и Москвой новый раунд переговоров по обмену заключенными, который ранее анонсировал госсекретарь Энтони Блинкен. Однако он отметил, что, по мнению Госдепа, канал взаимодействия по этому вопросу может вновь оказаться эффективным.

«Есть каналы, по которым мы обсуждаем вопросы о заключенных. И они доказали, что являются эффективными во множестве случаев. И мы уверены, что они вновь окажутся эффективными»,— сказал господин Пател на брифинге, который транслировался на YouTube-канале Госдепартамента.

Представитель Госдепа не стал уточнять детали «по конкретным встречам… по чувствительным каналам» об освобождении осужденного в РФ за шпионаж Пола Уилана. Господин Пател только отметил, что Вашингтон заверил заключенного, что США не забыли про него.

Администрация Джо Байдена изначально предлагала России обменять осужденных в РФ Пола Уилана и Бриттни Грайнер на осужденного в США Виктора Бута. Однако в итоговый вариант сделки Уилан включен не был.

О реакции американского общества на сделку — в материале «Ъ» «Бут или не Бут, сделайте что-нибудь».

Леонид Уварчев