Мурашко поручил регионам усилить контроль за работой медслужб в новогодние праздники

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел заседание оперативного штаба Минздрава, посвященное подготовке медслужбы к работе в период новогодних и рождественских праздников. По результатам заседания российским регионам было поручено усилить контроль за работой служб скорой помощи и наличием необходимого количества препаратов для лечения COVID-19, гриппа, ОРВИ в стационарах и аптеках.

Выдача лекарств льготным категориям граждан должна происходить с учетом всего периода праздничных дней, обратили внимание в ведомстве.

Кроме того, Минздрав поручил региональным властям обеспечить доступность экстренной и плановой медицинской помощи в стационарных условиях, обратив особое внимание на готовность инфекционных и токсикологических отделений.

Также в Минздраве подчеркнули необходимость проконтролировать бесперебойную работу единого номера экстренных служб «112», уточнили в пресс-службе.

В преддверии Нового года МЧС напомнило москвичам о запрете запускать фейерверки в новогоднюю ночь — после 23:00. При онлайн-голосовании более 80% жителей столицы высказались за проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление столицы. При этом примерно из 300 тыс. опрошенных более половины выбрали праздник без массовых гуляний.

О том, как столица проведет праздники,— в материале «Ъ FM» «Новый год убавит громкость».

Милена Костерева