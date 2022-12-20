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Коммерсантъ FM
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МЧС напомнило об ограничении на фейерверки в новогоднюю ночь в Москве

В новогоднюю ночь в Москве после 23:00 запрещено запускать фейерверки. Эта норма прописана в законе «О тишине», напомнил замначальника ГУ МЧС РФ по Москве, начальник управления надзорной деятельности и профилактической работы Александр Бобров. Высотные фейерверки в честь праздника в городе не планируются.

За нарушение закона грозит административная ответственность. Места запуска бытовой пиротехники в разных районах города определяет специальная комиссия. «Отмечу, что запуск фейерверков в городе у нас разрешается только в определенное время — с 7 до 23 часов»,— подчеркнул представитель МЧС (цитата по ТАСС). Однако фейерверки можно будет запускать в специально отведенных для этого местах.

За нарушение тишины с 23:00 до 07:00 обычным гражданам грозит предупреждение или наложение административного штрафа от 1 тыс. до 2 тыс. руб. Для должностных лиц штраф составит от 4 тыс. до 8 тыс. руб. Юридические лица будут оштрафованы на сумму от 40 тыс. до 80 тыс. руб.

Мэр Москвы Сергей Собянин в ноябре вынес на онлайн-голосование вопрос о том, как украшать город к Новому году. Свыше 80% москвичей высказались за проведение новогодних мероприятий и праздничное оформление столицы. При этом из примерно 300 тыс. респондентов более половины выбрали праздник без массовых гуляний.

Подробности — в материале «Ъ» «Праздник по заявкам».

Лаура Кеффер

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