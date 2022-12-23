Школы в Сибири закрывают на карантин

Сразу несколько регионов Сибири сообщили о закрытии ряда школ на карантин и переводе части учеников на дистант из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Так, о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом сообщает Роспотребнадзор по Томской области. В регионе на карантин полностью закрыты четыре школы, а также три детсада. Частично закрыты 94 класса в 35 школах, а также 16 групп в 10 дошкольных образовательных учреждениях.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ Фото: Михаил Филиппов, Коммерсантъ

«За прошедшую неделю на территории региона было зарегистрировано 14577 случаев ОРВИ, в сравнении с предыдущей неделей заболеваемость выросла на 34%. Уровень заболеваемости ОРВИ в целом по Томской области выше уровня эпидемического порога на 85%, заболеваемость выше эпидпорога в возрастных группах 3-6 лет на 31% и 15 лет и старше на 23%», - сообщили в ведомстве.

Число госпитализированных жителей Томской области с признаками ОРВИ и гриппа на этой неделе выросла в сравнении с предыдущей на 4,5%. Эпидемиологи отмечают, что основная часть заболеваний приходится на вирусы гриппа типа А (H1N1, пандемический вариант 2009 года) и гриппа типа В, по-прежнему отмечены случаи заболевания Covid-19.

В связи с ростом уровня заболеваемости, временно исполняющий обязанности главного санитарного врача Томской области Егор Медведь ввел ограничение на проведение в регионе культурно-массовых мероприятий и предписал ношение медицинских масок для персонала ведомственных учреждений, также в медучреждениях приостановлены плановые приемы.

В Новосибирской области из-за гриппа и ОРВИ частично перешли на дистанционное обучение около 90 школ, частично закрыты порядка 140 детских садов. Полный карантин введен в четырех школах и трех детсадах. Как рассказал 19 декабря на оперативном совещании в правительстве региона первый заместитель мэра Новосибирска Борис Буреев, из-за ОРВИ или гриппа в школах города отсутствует более 5,5 тыс. детей, в детских садах – более 8 тыс. «Показатели заболеваемости респираторными болезнями в Новосибирске выше, чем в аналогичный период прошлого года», - отметил чиновник.

В Кузбассе на карантин по ОРВИ и гриппу полностью закрыты 27 школ и 20 детских садов, сообщили в управлении Роспотребнадзора по Кузбассу. В Алтайском крае в связи с отсутствием в классе, группе более 20% детей по причине заболеваемости ОРВИ и гриппом полностью приостановлен учебный процесс в четырех школах и в девяти дошкольных учреждениях; частично – в 837-ми классах в 167-ми школах и в 415-ти группах в 182-х дошкольных учреждениях.

В Республике Алтай к 19 декабря в восьми школах закрыли 43 класса на недельный карантин по ОРВИ и гриппу, сообщает региональный Роспотребнадзор. В Красноярском крае более 220 классов перевели на дистант из-за высокой заболеваемости гриппом и ОРВИ. «На сегодняшний день по причине заболеваемости детей закрыта одна школа и один детский сад, а также приостановлен очный образовательный процесс в 223 классах в 72 школах и закрыто 15 групп в девяти детсадах края», - сообщили медики. По данным регионального Роспотребнадзора, доля вируса гриппа А(H1N1) составила 84% в общей структуре вирусов гриппозной этиологии.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Лолита Белова