Школьников в Саратове и Орле отправят на досрочные каникулы из-за ОРВИ

В Орле, а также в городах Саратов и Балаково Саратовской области школьные каникулы начнутся досрочно — с понедельника, 26 декабря. Местные власти приняли это решения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа.

«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в этом году зимние каникулы у школьников начнутся досрочно 26 декабря. В субботу, 24 декабря, в образовательных учреждениях будет последний учебный день. Для ряда школ, которые обучаются в режиме 5-дневной учебной недели последний учебный день в этом году 23 декабря»,— сообщила в Telegram мэрия Саратова.

Глава Балаковского района области Сергей Грачев также сообщил, что местные школьники уйдут на зимние каникулы с 26 декабря. «Такое решение было принято сегодня на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Оно связано с увеличением заболеваемости ОРВИ и гриппом»,— написал он.

Аналогичное решение приняли в администрации Орла. «В связи с ростом заболеваемости среди жителей Орла Роспотребнадзор порекомендовал начать зимние каникулы с 26 декабря... На отдых у детей будет ровно две недели: уже с 9 января им, как и взрослому населению, предстоит вернуться за парты»,— сообщила пресс-служба городской администрации.

Роспотребнадзор сообщал, что за прошедшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России вырос на 15,8%. На фоне роста заболеваемости в ряде регионов стали возвращать ограничительные меры. На каникулы решили досрочно отправить школьников Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) и Озерска (Челябинская область). В Башкирии частично вернули масочный режим. Также по стране возросла нагрузка на службу скорой помощи.

Подробности — в материале «Ъ» «Неотложка подхватила вирус».

Лаура Кеффер