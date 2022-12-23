Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Школьников в Саратове и Орле отправят на досрочные каникулы из-за ОРВИ

В Орле, а также в городах Саратов и Балаково Саратовской области школьные каникулы начнутся досрочно — с понедельника, 26 декабря. Местные власти приняли это решения из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппа.

«В связи с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппом в этом году зимние каникулы у школьников начнутся досрочно 26 декабря. В субботу, 24 декабря, в образовательных учреждениях будет последний учебный день. Для ряда школ, которые обучаются в режиме 5-дневной учебной недели последний учебный день в этом году 23 декабря»,— сообщила в Telegram мэрия Саратова.

Глава Балаковского района области Сергей Грачев также сообщил, что местные школьники уйдут на зимние каникулы с 26 декабря. «Такое решение было принято сегодня на заседании межведомственной санитарно-противоэпидемической комиссии. Оно связано с увеличением заболеваемости ОРВИ и гриппом»,— написал он.

Аналогичное решение приняли в администрации Орла. «В связи с ростом заболеваемости среди жителей Орла Роспотребнадзор порекомендовал начать зимние каникулы с 26 декабря... На отдых у детей будет ровно две недели: уже с 9 января им, как и взрослому населению, предстоит вернуться за парты»,— сообщила пресс-служба городской администрации.

Роспотребнадзор сообщал, что за прошедшую неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом в России вырос на 15,8%. На фоне роста заболеваемости в ряде регионов стали возвращать ограничительные меры. На каникулы решили досрочно отправить школьников Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) и Озерска (Челябинская область). В Башкирии частично вернули масочный режим. Также по стране возросла нагрузка на службу скорой помощи.

Подробности — в материале «Ъ» «Неотложка подхватила вирус».

Лаура Кеффер

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...