В Башкирии частично введен масочный режим

Управление Роспотребнадзора по Башкирии выдало предписания министерствам здравоохранения, образования и науки, семьи, труда и соцзащиты о проведении дополнительных санитарно-противоэпидемиологических мероприятий из-за роста заболеваемости гриппом и ОРВИ. Согласно статистике, за прошлую неделю зарегистрировано 48 тыс. случаев заболевания, 39,6% заболевших — дети до 14 лет.

В учреждениях медицины и социальной защиты возвращен масочный режим, а в больницах ограничен доступ родственников к пациентам. Исключение сделано для тяжелобольных и лежачих пациентов. Госорганам поручено возобновить входной контроль и не допускать сотрудников с признаками заболевания, а также регулярно проветривать помещения и дезинфицировать места общего пользования.

В учебных заведениях в случае заболевания более 20% учеников руководители могут самостоятельно принимать решения о приостановлении учебного процесса

Карина Мамаева

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