Школьников Нижневартовска досрочно отправят на каникулы из-за вспышки ОРВИ и гриппа

Каникулы в школах Нижневартовска (Ханты-Мансийский автономный округ) начнутся на несколько дней раньше — 24 декабря вместо 27-го, сообщили в пресс-службе администрации города. Решение было принято накануне на заседании санитарно-противоэпидемической комиссии.

Перенос каникул связан с ростом заболеваемости ОРВИ и гриппа H1N1, в том числе среди детей. Врачи отмечают, что вирус очень заразный, а случаи тяжелых форм заболевания растут.

Ранее из-за роста заболеваемости ОРВИ и гриппом ряд крупнейших городов УрФО перевели школьников на дистанционное обучение. Такое решение приняли в Екатеринбурге, Тюмени, Новом Уренгое и Надымском районе.

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