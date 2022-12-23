МИД Турции назвал Швецию «центром притяжения» террористов

Швеция остается центром притяжения сторонников FETO — организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена, утверждает глава МИД Мевлют Чавушоглу. Анкара считает FETO террористической организацией, причастной к попытке госпереворота в 2016 году.

Господин Чавушоглу поднял эту тему на пресс-конференции после встречи с коллегой из Швеции Тобиасом Бильстрёмом. Турция остается единственной страной, которая не поддерживает вступление Швеции в НАТО. В числе условий для того, чтобы одобрить расширения альянса, турецкие власти называли экстракцию на родину предполагаемых террористов из Швеции.

Мевлют Чавушоглу заявил, что Верховный суд Швеции отклонил просьбу о выдаче Турцию члена FETO Бюлента Кенеша. «Швеция и Финляндия взяли на себя обязательства, вытекающие из соглашения. Швеция продолжает оставаться центром притяжения для функционеров FETO вопреки положениям трехстороннего соглашения»,— уверен министр (цитата по «РИА Новости»).

При этом шведские власти все же депортировали в Турцию одного человека, связанного с Рабочей партией Курдистана (РПК), которую Анкара также считает террористической. Из-за этого господин Чавушоглу сказал, что Швеция двигается «в правильном направлении».

Финляндия и Швеция решили вступить в НАТО на фоне российской военной операции на Украине. Турция выдвинула обеим странам ряд условий, в том числе потребовав выдать нескольких подозреваемых в терроризме. СМИ писали, что Анкара, скорее всего, не одобрит их вступление в альянс до конца года. В декабре турецкие власти жаловались, что их условия до сих пор не выполнены. МИД Швеции заявил, что отмечается прогресс в этом вопросе.

Подробности — в материале «Ъ» «Двадцать восемь двоих жмут».

Лаура Кеффер