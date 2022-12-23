Футбол
Рейтинг национальных сборных FIFA
1 (1). Бразилия — 1840,77 очков. 2 (3). Аргентина — 1838,38. 3 (4). Франция — 1823,39. 4 (2). Бельгия — 1781,3. 5 (5). Англия — 1774,19. 6 (8). Нидерланды — 1740,92. 7 (12). Хорватия — 1727,62. 8 (6). Италия — 1723,56. 9 (9). Португалия — 1702,54. 10 (7). Испания — 1692,71. 11 (22). Марокко — 1672,35. 12 (15). Швейцария — 1655,02. 13 (16). США — 1652,74. 14 (11). Германия — 1646,91. 15 (13). Мексика — 1635,78. 16 (14). Уругвай — 1627,45. 17 (17). Колумбия — 1612,78. 18 (10). Дания — 1608,11. 19 (18). Сенегал — 1603,98. 20 (24). Япония — 1593,08… 37 (33). Россия — 1491,26.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.