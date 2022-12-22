Власти Сириуса затруднились назвать сроки расширения границ федеральной территории

Сроки вероятного расширения границ первой в России федеральной территории пока не называются. Глава Сириуса Дмитрий Плишкин сообщил, что вопрос о присоединении территорий Краснодарского края прорабатывается на уровне президента РФ.

Источник в администрации федеральной территории сообщил «Ъ-Кубань», что в случае присоединения к Сириусу Красной Поляны и других территорий Краснодарского края там не будет строиться многоэтажное жилье. Он подчеркнул, что интерес Сириуса заключается только в распространении программ федеральной территории на другие научные институты.

По словам руководителя фонда «Талант и успех», председателя Совета ФТ Сириус Елены Шмелевой, руководство федеральной территории планирует расширять сотрудничество с другими образовательными и научными проектами вне зависимости от их территориальной принадлежности, но надеется, что это будет вестись по программе Сириуса.

Законопроект о расширении границ Сириуса за счет включения новых территорий общей площадью более 88 тыс. га правительство РФ внесло в Госдуму в октябре 2022 года. Сейчас территории относятся к Сочи и включают участки между рекой Мзымта и государственной границей с Абхазией.

Однако в середине ноября Госдума отложила рассмотрение законопроекта. С этой инициативой обратился депутат нижней палаты Константин Затулин. Он предлагал узнать мнение жителей Сочи, которые собирали подписи в обращении к президенту РФ с просьбой «остановить развал исторически сложившегося города».

Татьяна Ручкина

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