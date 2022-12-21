«Финикс» не долетел до футбола

Американский предприниматель Мэт Ишбия согласовал условия покупки клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Финикс Санз». Команда обойдется ему в $4 млрд. Это рекордный показатель для ассоциации и близкий к таковому для мирового спорта вообще. Дороже был продан только клуб Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Денвер Бронкос» — $4,6 млрд. Впрочем, рекорд «Бронкос» вполне может быть побит в скором времени. Это случится, если клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Манчестер Юнайтед» будет продан, как рассчитывают его владельцы, за £6–7 млрд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters Фото: Mark J. Rebilas / USA TODAY Sports / Reuters

Американский предприниматель, глава ипотечной компании United Wholesale Mortgages Мэт Ишбия согласовал условия приобретения клуба НБА «Финикс Санз». В нагрузку к ней пойдет выступающий в Женской национальной баскетбольной ассоциации (WNBA) «Финикс Меркюри». За «Санз», ни разу в своей истории не выигрывавший чемпионский титул, господин Ишбия заплатит рекордные для НБА $4 млрд. Отметим, что господин Ишбия является большим поклонником баскетбола. Больше того, он сам играл за команду Мичиганского университета «Спартанс», с которой становился сильнейшим в первом баскетбольном дивизионе Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA) в 2000 году. На завершение сделки уйдет какое-то время, поскольку сначала НБА проведет проверку Мэта Ишбии на предмет его соответствия требованиям, предъявляемым к владельцам клубов, а затем потребуется утверждение совета управляющих НБА.

Нынешний владелец «Финикса» Роберт Сарвер в сентябре этого года был дисквалифицирован НБА на год и оштрафован на $10 млн. Санкции были связаны с неподобающим поведением предпринимателя: он нередко допускал в адрес своих сотрудников расистские и сексистские высказывания, запугивал их и даже применял грубую физическую силу. В частности, расследование установило, что Роберт Сарвер многократно называл темнокожих экс-тренеров клуба Эрла Уотсона и Линдси Хантера, а также игроков словом nigger. Кроме того, на общих собраниях он делился подробностями половой жизни: например, подчеркивал, что пользуется презервативами только большого размера. Отмечалось, что Сарвер любил расспрашивать у своих коллег про их сексуальный опыт, а заодно про опыт их жен или подруг. Собственно, эта история и подвигла господина Сарвера на то, чтобы выставить «Финикс» на продажу. Впрочем, выходит из баскетбольного бизнеса он с хорошей прибылью. В 2004 году Роберт Сарвер отдал за клуб $401 млн. На тот момент это было рекордом НБА. Теперь же при его участии будет установлен еще один рекорд. Прежний был установлен в 2019 году, когда российский предприниматель Михаил Прохоров продал «Бруклин Нетс» Джо Цаю за $3,3 млрд.

Что касается места «Финикса» в глобальном рейтинге сделок по продаже профессиональных спортивных клубов, то он станет вторым. Вне конкуренции пока клуб НФЛ «Денвер Бронкос». В июне он был продан за $4,6 млрд.

Многие, правда, ошибочно, записывают в самые дорогие клубы мира лондонский «Челси», купленный весной Тедом Бёли у Романа Абрамовича. Общие затраты американского предпринимателя в перспективе должны составить £4,25 млрд ($5,16 млрд). Но из этой суммы непосредственно на покупку акций «Челси» пошло только £2,5 млрд ($3 млрд). Оставшиеся средства — это обязательства господина Бёли вложить деньги в развитие клуба. Фактически он просто потратит деньги на свой же проект.

Но не исключено, что в обозримом будущем европейский футбольный клуб все-таки возглавит рейтинг клубов, проданных за наибольшую цену. Речь идет о команде АПЛ «Манчестер Юнайтед», для которой ее владельцы, семья Глейзер, сейчас ищет покупателя. В ноябре сообщалось о том, что Глейзеры оценили свой актив в £9 млрд ($10,9 млрд). Позже, однако, банк Raine Group, нанятый для ведения сделки (эта же структура заведовала продажей «Челси»), снизил запрашиваемую сумму до диапазона £6–7 млрд ($7,3–8,5 млрд).

Александр Петров