Кремль отказался раскрыть местоположение штаба спецоперации, который посетил Путин

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не стал раскрывать, где находится объединенный штаб родов войск, задействованных в военной операции на Украине. 16 декабря этот штаб посетил Владимир Путин.

«Мы, как вы обратили внимание, место расположения этого штаба не указывали. Не имеем права этого делать. Поэтому вы знаете и видели, что он был в штабе, но где он (штаб.— "Ъ") находится, мы не говорим»,— сказал представитель Кремля во время пресс-колла.

Кремль говорил, что в ходе посещения штаба господин Путин ознакомился с его работой и заслушал доклад о ходе военной операции. На встрече присутствовали глава Минобороны Сергей Шойгу, глава Генштаба ВС Валерий Герасимов и командующий объединенной группировкой войск Сергей Суровикин. Господин Песков утверждал, что Владимир Путин также побывал в зоне военной операции.

О том, что происходит после ввода российских войск на Украину, читайте в онлайн-трансляции «Ъ».

Лаура Кеффер