Матвиенко предложила запретить сотрудникам отдельных компаний удаленку из-за рубежа

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что запрещать удаленную работу из-за рубежа для целых специальностей нельзя. Она считает, что запрет можно ввести только для конкретных компаний. Примеры таких компаний она не привела.
Валентина Матвиенко
Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ
Сенатор предложила создать реестр компаний, имеющих доступ к персональным данным, а также к данным, «которые могут влиять на безопасность информационную, коммерческую и так далее». «Полагаю, что не нужно делать список неких профессий, по которым налоговые нерезиденты будут лишены права работать на удаленке»,— сказала госпожа Матвиенко на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).
О том, что России могут запретить договоры об удаленной работе для ряда специальностей, на нынешней неделе сообщили в Госдуме. Ожидается, что перечень специальностей, представители которых не смогут заключать такие договоры, находясь за границей, определит правительство.
Сенатор Андрей Клишас («Единая Россия») говорил, что могут полностью запретить удаленку из-за границы для госслужащих, работников транспорта и сферы информбезопасности. Вчера, 20 декабря, глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу для уехавших из России IT-специалистов преждевременно. По словам господина Шадаева, в настоящее время за рубежом находятся около 100 тыс. российских специалистов (10% общего числа), при этом 80% из них продолжают работать на РФ в дружественных странах.
Подробности — в публикации «Ъ FM» «Удаленке очертят границы».