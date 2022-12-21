Матвиенко предложила запретить сотрудникам отдельных компаний удаленку из-за рубежа

Председатель Совета федерации Валентина Матвиенко заявила, что запрещать удаленную работу из-за рубежа для целых специальностей нельзя. Она считает, что запрет можно ввести только для конкретных компаний. Примеры таких компаний она не привела.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Валентина Матвиенко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Валентина Матвиенко

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Сенатор предложила создать реестр компаний, имеющих доступ к персональным данным, а также к данным, «которые могут влиять на безопасность информационную, коммерческую и так далее». «Полагаю, что не нужно делать список неких профессий, по которым налоговые нерезиденты будут лишены права работать на удаленке»,— сказала госпожа Матвиенко на пресс-конференции (цитата по «РИА Новости»).

О том, что России могут запретить договоры об удаленной работе для ряда специальностей, на нынешней неделе сообщили в Госдуме. Ожидается, что перечень специальностей, представители которых не смогут заключать такие договоры, находясь за границей, определит правительство.

Сенатор Андрей Клишас («Единая Россия») говорил, что могут полностью запретить удаленку из-за границы для госслужащих, работников транспорта и сферы информбезопасности. Вчера, 20 декабря, глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что ставить вопрос о полном запрете на удаленную работу для уехавших из России IT-специалистов преждевременно. По словам господина Шадаева, в настоящее время за рубежом находятся около 100 тыс. российских специалистов (10% общего числа), при этом 80% из них продолжают работать на РФ в дружественных странах.

Подробности — в публикации «Ъ FM» «Удаленке очертят границы».

Лаура Кеффер