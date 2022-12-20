80% Киевской области остается без света из-за проблем с электроснабжением

Глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о критической ситуации с электроснабжением в регионе. По его словам, 80% Киевской области остается без света.

«В результате масштабных повреждений энергетической инфраструктуры "Укрэнерго" применяет экстренные отключения электричества. Без света 80% региона. Самая сложная ситуация в Бучанском, Вышгородском, Обуховском и частично Фастовском районах. Это более 30 общин»,— написал господин Кулеба в Telegram-канале.

При этом Алексей Кулеба подчеркнул, что работы по восстановлению электроснабжения продолжаются. Приоритетными для электроснабжения, по его словам, являются объекты критической инфраструктуры — больницы, а также объекты тепло- и водоснабжения.

С 10 октября российская армия наносит массированные удары по инфраструктуре Украины. Минобороны России называет целями ударов объекты военного управления и системы энергетики Украины. 16 октября из-за повреждения инфраструктуры было зафиксировано свыше 50% падения потребления на сетях по всей стране. «Укрэнерго» объявила чрезвычайную ситуацию. На следующий день, 17 декабря, доступ к электроснабжению был восстановлен для 6 млн украинцев.

О том, что происходит на 300-й день после ввода российских войск на Украину, — в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева