Зеленский: 6 млн украинцев вновь получили доступ к электроснабжению

За сутки украинским энергетическим службам удалось восстановить ряд поврежденных объектов инфраструктуры, благодаря чему 6 млн жителей Украины вновь получили доступ к электроэнергии, сообщил президент страны Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что во многих областях Украины по-прежнему наблюдаются проблемы с тепло- и водоснабжением.
Владимир Зеленский
Фото: Офис Президента Украины
«Главное сегодня — энергетика. За день удалось вернуть электроэнергию почти 6 млн украинцев, ремонтные работы продолжаются непрерывно»,— отметил господин Зеленский в ходе вечернего видеообращения, опубликованного в Telegram украинского президента.
Среди регионов, в которых наблюдаются проблемы с подачей воды и тепла,— Винницкая, Киевская, Львовская, Днепропетровская, Житомирская и другие области.
С начала октября российская армия наносит массированные удары по инфраструктуре Украины. Представители Минобороны России поясняют, что целями ударов являются объекты военного управления и системы энергетики Украины. 18 ноября Владимир Зеленский заявил, что более 10 млн украинцев остаются без света из-за последствий атак. Позднее украинские власти также сообщали о повреждении всех ТЭС и ГЭС в стране.
О последствиях ввода российских войск на Украину — в трансляции «Ъ».