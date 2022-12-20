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Коммерсантъ FM
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Евро на Мосбирже превышал 74 рубля

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже растет на 1,95, до 73,4 руб./€. Доллар также дорожает — на 1,96%, 69,04 руб./$. В ходе торгов евро торговался выше 74 руб./€.

Индекс Мосбиржи снижается на 1,04%, до 2107,82 пункта. РТС падает на 2,93%, до 962,37 пункта.

На открытии торгов сегодня, 20 декабря, рубль укреплялся, но после снова перешел к снижению. Впервые с 11 мая евро превысил 73 руб./€, доллар — 69 руб./$.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Ослабление национальной валюты происходит на фоне новых антироссийских санкций. На прошлой неделе Евросоюз согласовал девятый пакет санкций, затронувший несколько российских банков.

О снижении курса читайте в публикации «Ъ» «На валюту поступил спрос».

Лаура Кеффер

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