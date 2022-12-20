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Коммерсантъ FM
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Посольство РФ назвало вмешательством призыв Госдепа воспринимать с иронией слова Путина в Минске

Посольство РФ в США прокомментировало заявление пресс-секретаря Госдепартамента Неда Прайса по поводу выступления президента России Владимира Путина в Минске. Господин Прайс призывал с иронией воспринимать слова российского лидера о том, что Москва не заинтересована в поглощении Белоруссии. Посольство считает это вмешательством в дела Союзного государства.

«Чиновник среди прочего позволил себе неприемлемый тезис о том, что слова Владимира Путина об отсутствии у РФ заинтересованности кого бы то ни было поглощать следует воспринимать как "иронию в высшей степени". Аргументацию американец свел к излюбленной теме о российском "вторжении" на Украину. Подобные заявления официального представителя администрации являются откровенным вмешательством во внутренние дела Союзного государства»,— говорится в комментарии посольства в Telegram.

Диппредставительство заявило, что сотрудничество Москвы и Минска «основано на искренней дружбе братских народов двух стран». По мнению дипломатов, в условиях давления естественной реакцией двух стран стало углубление взаимодействия. «Видимо, такое развитие событий вызывает раздражение в Соединенных Штатах, которые не оставляют попыток изолировать РФ и Республику Беларусь на международной арене»,— говорится в комментарии.

Господин Путин накануне, 19 декабря, во время визита в Минск ответил на вопрос о том, почему в информационном пространстве остаются разговоры о «поглощении Кремлем Белоруссии». «У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом»,— сказал глава государства. Комментируя эти слова, господин Прайс сказал, что «такое заявление нужно рассматривать как верх иронии, которое исходит от лидера, который стремится… силой поглотить своего другого мирного соседа».

Подробнее о визите президента в Минск — в материале «Ъ» «С широко раскрытыми газами».

Леонид Уварчев

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