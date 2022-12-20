Госдеп призвал «рассматривать с иронией» слова Путина об отсутствии планов поглощать Белоруссию

Пресс-секретарь Госдепартамента Нед Прайс считает, что к заявлению президента РФ Владимира Путина о том, что Россия не заинтересована поглощать Белоруссию, нужно относиться с иронией. Кроме того, он считает, что президент Белоруссии Александр Лукашенко в российско-украинском конфликте уже «фактически уступил свой суверенитет, свою независимость» РФ.

«Я думаю, что такое заявление нужно рассматривать как верх иронии, который исходит от лидера, который стремится… силой поглотить своего другого мирного соседа»,— сказал господин Прайс. Его слова опубликованы на сайте Госдепа.

Господин Путин накануне, 19 декабря, во время визита в Минск ответил на вопрос о том, почему в информационном пространстве остаются разговоры о «поглощении Кремлем Белоруссии». «У России нет заинтересованности кого бы то ни было поглощать, просто нет целесообразности в этом»,— ответил глава государства.

Подробнее о визите президента в Минск — в материале «Ъ» «С широко раскрытыми газами».

Леонид Уварчев