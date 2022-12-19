В Курской области обстреляли село Гуево

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об очередной попытке вооруженных сил Украины (ВСУ) обстрелять приграничное село Гуево в Суджанском районе.

По словам чиновника, зафиксировано шесть прилетов. Все снаряды упали за пределами домовладений, поэтому пострадавших и разрушений нет.

Ранее сегодня, 19 декабря, в Курской области под обстрел попало село Елизаветовка Глушковского района. Один снаряд попал в жилой дом, разрушив стену. Пострадавших нет.

В соседней Белгородской области сегодня также были обстреляны населенные пункты приграничного Шебекинского городского округа. Снаряды повредили дома, более 14 тыс. человек остались на время без света. Сейчас подача электроэнергии возобновлена.

19 октября президент Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах, в том числе в Курской области, режим среднего уровня реагирования. Местные власти сообщали ранее, что в область прибывают войска для укрепления обороноспособности.

Сергей Толмачев, Воронеж