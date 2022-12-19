Власти ДНР сообщили, что по Донецку было выпущено больше 20 снарядов

Куйбышевский, Калининский, Ленинский и Киевский районы Донецка подверглись обстрелу, заявил «Совместный центр контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины» (СЦКК). Всего за последние несколько часов было выпущено 24 снаряда. Мэр Донецка Алексей Кулемзин утверждает, что они попали по детскому саду, больнице, повреждены дома и автомобили.

По данным СЦКК, Ленинский район был обстрелян шестью ракетами из реактивной системы залпового огня, Калининский — 15-ю ракетами РСЗО, Куйбышевский — тремя снарядами калибра 155 мм, Киевский — тремя снарядами калибра 155 мм. «По предварительным данным, попадания в один из корпусов больницы Калинина и детский сад. Повреждены дома и автомобили в Калининском районе»,— написал мэр Донецка в Telegram.

Господин Кулемзин сообщал, что 15 декабря Донецк подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года. По данным ДНР, в тот день по городу было выпущено 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град».

Вместе с тем в восточной части Украины объявлена воздушная тревога. Предупреждение действует для Харьковской, Днепропетровской, Полтавской, Сумской областей.

Леонид Уварчев