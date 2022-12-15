Мэр Донецка сообщил, что город подвергся самому массированному обстрелу с 2014 года

Донецк подвергся ракетному обстрелу. Власти ДНР утверждают, что со стороны Украины было выпущено 40 ракет из реактивной системы залпового огня «Град». Мэр Донецка Алексей Кулемзин назвал обстрел самым массированным с 2014 года.

«Ровно в 7 часов утра они подвергли центр Донецка самому массированному удару начиная с 2014 года»,— написал господин Кулемзин в Telegram. Он отметил, что, по словам очевидцев, есть «прямые попадания в многоэтажные дома по пр. Ватутина, бул. Школьному». «Прилеты по пр. Мира, ул. 50 лет СССР, бул. Шевченко, пр. Театральному, возле железнодорожной больницы, студгородка. Есть возгорания и задымления. В детском саду № 15 вылетели окна и двери»,— добавил мэр.

По данным представительства ДНР в «Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины», были атакованы Ворошиловский и Киевский районы города.

Донецкая народная республика наряду с Луганской народной республикой, Запорожской и Херсонской областями были присоединены к РФ в конце сентября. Украина не признает изменение своих границ.

Леонид Уварчев