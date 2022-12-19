Гутерриш: Латвия согласилась на проведение инспекций для вывоза 190 тыс. тонн российских удобрений

Разрешение на вывоз грузов с российскими удобрениями из портов Роттердама, Антверпена и Эстонии получено, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. Латвия согласилась на проведение инспекций для вывоза 190 тыс. тонн удобрений, также сообщил он на пресс-конференции.

«Латвия, где находится 190 тыс. тонн удобрений, также согласилась на их вывоз, инспекции уже проводятся»,— заявил господин Гутерриш (цитата по ТАСС). Он напомнил, что ранее из Нидерландов в Мозамбик направилось судно с российскими удобрениями, груз затем по земле будет доставлен в Малави.

16 декабря заместитель генсека ООН Мартин Гриффитс заявил, что продолжается работа над соглашением о возобновлении экспорта российского аммиака по трубопроводу Тольятти—Одесса, но конкретные сроки он не назвал.

Зерновая сделка была согласована Россией и Украиной 22 июля при участии Турции и ООН. Изначально она была рассчитана до 18 ноября, после ее автоматически продлили на 120 дней.

Совладелец «Уралхима» Дмитрий Мазепин говорил, что стамбульское соглашение включало обязательство возобновить экспорт аммиака (ключевой ингредиент в производстве нитратных удобрений). 16 декабря канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ЕС не намерен мешать экспорту российского зерна и удобрений, так как это важно для продовольственной безопасности в мире.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Зерновая пересделка».

Мария Федотова