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Bugatti анонсировала гиперкар Chiron Profilee

Компания Bugatti анонсировала гиперкар Chiron Profilee, который станет одной из модификаций модели Chiron.

Bugatti Chiron Profilee

Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti

Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti

Никакой информации о новинке, представленной пока только в виде тизера, нет. Заявлено, что премьера нового автомобиля французской марки состоится 21 декабря в рамках мероприятия совместно с аукционным домом RM Sotheby’s.

Напомним, ранее Bugatti объявила о завершении производства гиперкара Bugatti Centodieci, выпущенного ограниченным тиражом. Всего было сделано десять автомобилей по цене от €8 млн каждый.

Максим Вершинин

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