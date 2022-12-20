Компания Bugatti анонсировала гиперкар Chiron Profilee, который станет одной из модификаций модели Chiron.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti Bugatti Chiron Profilee

Фото: Bugatti

Никакой информации о новинке, представленной пока только в виде тизера, нет. Заявлено, что премьера нового автомобиля французской марки состоится 21 декабря в рамках мероприятия совместно с аукционным домом RM Sotheby’s.

Напомним, ранее Bugatti объявила о завершении производства гиперкара Bugatti Centodieci, выпущенного ограниченным тиражом. Всего было сделано десять автомобилей по цене от €8 млн каждый.

Максим Вершинин