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Коммерсантъ FM
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Bugatti выпустила последний серийный гиперкар Centodieci

Bugatti объявила о сборке последнего экземпляра гиперкара Centodieci, который выпущен ограниченным тиражом.

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Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci

Фото: Bugatti

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci

Фото: Bugatti

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci

Фото: Bugatti

Bugatti Centodieci

Bugatti Centodieci

Фото: Bugatti

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Bugatti Centodieci

Фото: Bugatti

Bugatti Centodieci

Фото: Bugatti

Bugatti Centodieci

Фото: Bugatti

Bugatti Centodieci

Фото: Bugatti

Финальный автомобиль окрашен в цвет Quartz White, дополненный матово-черными элементами и деталями из неокрашенного углепластика. Тормозные суппорта и логотипы на заднем антикрыле выполнены в цвете Light Blue Sport, отсылающем к оттенку Bugatti Blue оригинального Bugatti EB110, выпускавшегося с 1991 по 1995 год. Интерьер гиперкара также отделан в цвете Light Blue Sport с фирменной прострочкой в виде шахматной доски.

Новинка, ставшая на 20 кг легче исходного Bugatti Chiron, отличается полностью новым кузовом, ряд элементов в котором (решетка радиатора, круглые воздухозаборники, стационарное антикрыло) отсылает к суперкару 90-х годов. При этом автомобиль, название которого с итальянского языка переводится как «сто десять», посвящен одновременно и 110-летию французского автопроизводителя, и модели Bugatti EB110

8-литровый W16 c 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом был заимствован у Chiron, но мощность двигателя выросла на 100 л.с. — с 1500 до 1600 л.с. Динамические характеристики остались неизменными, но максимальная скорость Centodieci ограничена 380 км/ч (Chiron может разгоняться до 420 км/ч).

Всего было выпущено десять экземпляров Bugatti Centodieci по цене от €8 млн каждый. Все автомобили распродали до премьеры. Напомним, первый гиперкар лимитированной версии был собран летом 2022 года.

Максим Вершинин

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