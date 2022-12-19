Евро достиг 72 рублей, доллар — почти 68 рублей

Курс евро в ходе торгов на Московской бирже достигал 72 руб./€, это произошло впервые с 11 мая. Ранее курс превышал 71 руб./€ впервые с 27 мая. Курс доллара поднимался почти до 68 руб./$, до этого он достигал 67 руб./$ впервые с 30 мая.

Курс доллара достиг 67,96 руб./$ (+3,31%), курс евро — 72,00 руб./€ (+2,90%), до этого курс доллара рос до 67,46 руб./$ (+2,81%), курс евро — до 71,48 руб./€ (+2,38%). Ранее доллар дорожал на 3,63%, до 67 руб./$, евро рос на 2,61%, до 70,9 руб./€. Курс юаня поднимался на 3,25%, до 9,5 руб.

Индекс Мосбиржи снижается на 0,92%, до 2113,08 пункта. РТС падает на 4,31%, до 993,87 пункта.

Актуальные курсы доллара и евро, а также котировки главных индексов и акций на Мосбирже доступны на специальной странице.

Рубль начал дешеветь на фоне введенного странами Запада с 5 декабря потолка цен на поставки нефти из РФ. На прошлой неделе Евросоюз также ввел девятый пакет антироссийских санкций.

Подробнее об ограничениях — в публикации «Ъ» «Банки наказали за финансы».

Лаура Кеффер