Снаряд попал в дом в приграничном селе Курской области

В Курской области под минометный обстрел ВСУ попало приграничное село Елизаветовка Глушковского района, сообщил губернатор Роман Старовойт.

По его словам, зафиксировано не менее девяти прилетов. «Пострадавших нет, однако есть попадание в частное домовладение. Перебита газовая труба, выбиты окна и серьезно повреждена стена жилого дома. Жителям в кратчайшие сроки будет оказана вся необходимая помощь»,— написал господин Старовойт в Telegram-канале.

В соседней Белгородской области сегодня, 19 декабря, от обстрела также пострадало жилье в приграничном хуторе Панков Шебекинского городского округа. Из-за падения снарядов в округе без света остаются 14 тыс. человек.

19 октября президент Владимир Путин ввел в приграничных с Украиной регионах режим среднего уровня реагирования. В Курской области власти занимаются строительством «засечной черты» на границе. Также в регионе формируются добровольческие народные дружины.

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Сергей Толмачев, Воронеж