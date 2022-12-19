В столице ЦАР сгорело представительство Евросоюза

В столице Центральноафриканской Республики (ЦАР) Банги сгорел комплекс зданий представительства Евросоюза (ЕС). Никто не пострадал, сообщил посол ЕС в ЦАР Дуглас Дариус Карпентер в Twitter.

Пожар случился в ночь на 19 декабря. Что стало его причиной, а также другие подробности инцидента неизвестны. Представительство ЕС пока не комментировало пожар.

16 декабря был ранен глава «Русского дома» в ЦАР Дмитрий Сытый. Он открыл посылку со взрывчаткой, доставленную почтой. Его состояние до сих пор остается тяжелым. МИД РФ считает взрыв терактом. Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин утверждал, что господин Сытый ранее получил записку с угрозой, что в следующий раз ему пришлют в посылке голову сына, если «русские не уберутся с Африканского континента и не распахнут двери для французов».

Лаура Кеффер