В соцучреждениях Владимирской области ввели масочный режим из-за гриппа

Главный государственный санитарный врач Владимирской области Татьяна Данилова ввела масочный режим в медицинских организациях и учреждениях социального обслуживания в связи с осложнением эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление (.pdf) на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Отмечается, что в период с 5 по 11 декабря суммарная заболеваемость гриппом и ОРВИ во Владимирской области превысила порог на 114,2%. Число госпитализированных с гриппом и ОРВИ выросло на 32,8%. Указанные меры вводятся «в целях усиления мероприятий по профилактике гриппа и ОРВИ, предотвращения формирования очагов с групповыми заболеваниями респираторными инфекциями».

Ранее масочный режим из-за эпидемии гриппа был введен в медучреждениях Пермского края и Татарстана. В Москве пик заболеваемости, по данным Роспотребнадзора, уже пройден. Масочный режим в столице не вводился.

Как в России увеличивается заболеваемость свиным гриппом — в материале «Ъ» «Вирусы взялись за старое».

Александр Тихонов, Ярославль