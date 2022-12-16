Из-за эпидемии гриппа в больницах и поликлиниках края введен масочный режим

В медицинских учреждениях Пермского края введен масочный режим. Постановление об этом издал главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев. Документ размещен на сайте ведомства.
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
В постановлении сообщается, что ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Пермском крае расценивается как неблагополучная. Эпидемический порог по итогам прошедшей недели превышен на 41,4%. В регионе нарастает активность вирусов гриппа, в структуре которых преобладает грипп А (H1N1)pdm (91,9%), что будет способствовать дальнейшему росту заболеваемости.
Масочный режим введен для сотрудников и пациентов поликлиник и стационаров, сотрудников организаций социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, детских домов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. В медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания усилен дезинфекционный режим.
В постановлении также указывается, что директора школ и организаций среднего профессионального образования могут приостанавливать учебу в классе (группе) в случае отсутствия по причине острых респираторных инфекций любой этиологии суммарно 20% учащихся и более — на срок не менее семи дней. Аналогичные меры рекомендовано применять в дошкольных организациях.