Из-за эпидемии гриппа в больницах и поликлиниках края введен масочный режим

В медицинских учреждениях Пермского края введен масочный режим. Постановление об этом издал главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев. Документ размещен на сайте ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

В постановлении сообщается, что ситуация с заболеваемостью гриппом и ОРВИ в Пермском крае расценивается как неблагополучная. Эпидемический порог по итогам прошедшей недели превышен на 41,4%. В регионе нарастает активность вирусов гриппа, в структуре которых преобладает грипп А (H1N1)pdm (91,9%), что будет способствовать дальнейшему росту заболеваемости.

Масочный режим введен для сотрудников и пациентов поликлиник и стационаров, сотрудников организаций социального обслуживания, предназначенных для проживания лиц пожилого возраста и инвалидов, детских домов, социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних. В медицинских, образовательных организациях, организациях социального обслуживания усилен дезинфекционный режим.

В постановлении также указывается, что директора школ и организаций среднего профессионального образования могут приостанавливать учебу в классе (группе) в случае отсутствия по причине острых респираторных инфекций любой этиологии суммарно 20% учащихся и более — на срок не менее семи дней. Аналогичные меры рекомендовано применять в дошкольных организациях.