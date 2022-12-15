Глава Роспотребнадзора Москвы заявила, что в столице пройден пик заболеваемости гриппом

Глава Управления Роспотребнадзора Москвы Елена Андреева назвала непростой ситуацию с гриппом в столице, но, по ее словам, пик заболеваемости пройден. Масочный режим не вводится, однако рекомендуется носить маски в местах массового скопления людей, добавила госпожа Андреева.

«Ситуация с гриппом в Москве непростая. Она непростая уже несколько недель, и город болеет, болеет непросто. Мы думаем, что все-таки пик заболеваемости, судя по цифрам и по интенсивности процесса, мы прошли»,— сказала Елена Андреева в эфире телеканала «Москва-24».

18 ноября Роспотребнадзор объявил о начале эпидсезона гриппа и коронавируса. Управление Роспотребнадзора по Москве сегодня, 15 декабря, рекомендовало запретить посещение пациентов в учреждениях здравоохранения и соцзащиты в связи с ростом заболеваемости гриппа и ОРВИ. По данным ведомства, в Москве привито более 7 млн человек.

О росте заболеваемости в России — в материале «Ъ» «Вирусы взялись за старое».

Лусине Баласян