NASA показало снимок обесточенной Украины

Космическое агентство NASA опубликовало спутниковый снимок Земли, на котором видна территория Украины, оставшаяся без света. Фото было сделано в субботу, 17 декабря. На предыдущих снимках в период с октября по декабрь видно, что источников освещения было больше.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спутниковый снимок Украины

Фото: NASA Спутниковый снимок Украины

Фото: NASA

Россия наносит массовые удары по критической инфраструктуре Украины с середины октября. 16 декабря по всей Украине вводили экстренные аварийные отключения электроэнергии. В тот же день оператор электроэнергетической системы страны «Укрэнерго» объявил чрезвычайную ситуацию. Компания говорила о значительном дефиците в энергосистеме Украины.

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Лаура Кеффер