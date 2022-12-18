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Коммерсантъ FM
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Посол РФ покинул съезд Сербской соцпартии из-за выступления экс-премьера Греции

Посол РФ в Сербии Александр Боцан-Харченко после начала съезда Сербской социалистической партии (СПС) покинул мероприятие. Он объяснил это показом видеообращения греческого оппозиционера Алексиса Ципраса.

Дипломат считает, что бывший премьер Греции «пустился в абсолютно беспочвенные, лживые обвинения в адрес России». «Очень сожалею, что в результате не присутствовал на выступлении Президента Сербии Александра Вучича»,— написал господин Боцан-Харченко в Twitter.

СПС входит в правительственную коалицию с Сербской прогрессивной партией президента Александра Вучича. На съезде соцпартии председателем был вновь избран Ивица Дачич — он занимает пост первого вице-премьера, министра иностранных дел Сербии. На мероприятии выступил господин Вучич.

О политической ситуации в Сербии — в материале «Ъ» «В Европу вместе, а санкции врозь».

Леонид Уварчев

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