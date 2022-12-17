Воздушная тревога объявлялась в четырех областях Украины

На Украине пошел отбой по воздушным тревогам на востоке страны, сообщает Telegram-канал издания «Страна.ua». Ранее воздушная тревога объявлялась в Днепропетровской, Полтавской, Сумской и Харьковской областях Украины. Это следовало из данных онлайн-карты Министерства цифровой трансформации страны. Также тревога была объявлена в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

16 декабря оператор электроэнергетической системы Украины фиксировал более 50% падения потребления в сетях по всей стране из-за повреждений инфраструктуры. В связи с этим «Укрэнерго» объявляла чрезвычайную ситуацию. 17 декабря воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил, что полностью восстановить поврежденные объекты инфраструктуры в ближайшее время не получится.

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Мария Федотова