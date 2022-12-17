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Коммерсантъ FM
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По всей Украине объявлена воздушная тревога

На всей территории Украины объявлена воздушная тревога, свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению. Первые сигналы тревоги прозвучали в восточных областях Украины. Издание «Страна.ua» пишет, что поступают сообщения о самолетах, которые взлетели в Белоруссии.

Официальные лица Украины вчера,16 декабря, сообщали о массированном ракетном ударе по территории страны со стороны РФ. В результате ударов оператор электроэнергетической системы Украины объявил чрезвычайную ситуацию в стране, поскольку на сетях было зафиксировано более 50% падения потребления.

Военная операция на Украине — фотогалерея

Военная операция на Украине — фотогалерея

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