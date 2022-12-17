Sputnik: в Армении арестовали экс-главу военной разведки

Экс-главу управления разведки Генштаба Армении генерал-майора Араика Арутюняна арестовали по обвинению в халатности. Об этом сообщает Sputnik Армения со ссылкой на источники в правоохранительных органах. По их словам, арест был осуществлен вчера, 16 декабря.

О возбуждении дела прокуратура рассказала 14 декабря, но имя фигуранта не раскрывалось. В прокуратуре заявили, что из-за халатности командира одной из воинских частей ВС Армении не смогли «пресечь нападение противника». Это привело к тому, что 12 мая 2021 года подразделения азербайджанских ВС проникли в Гегаркуникскую область в направлении сел Верин Шоржа, Кут и Норабак. Эти села были под ответственностью Араика Арутюняна, который тогда был командующим вторым армейским корпусом.

Конфликт сторон обострился, когда Азербайджан 12 декабря перекрыл Лачинский коридор (единственную дорогу, соединяющую Карабах и Армению, а 13 декабря остановил поставки газа из Армении в Нагорный Карабах. Ереван обратился в ЕСПЧ, суд обязал Баку разблокировать Лачинский коридор до понедельника, 19 декабря. Вчера, 16 декабря, Азербайджан возобновил подачу газа в Карабах.

Подробности — в материале «Ъ» «В Карабахе нашлись протестные ископаемые».

Лаура Кеффер