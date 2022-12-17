Постпредство РФ назвало нелегитимными санкции Евросоюза

Постоянное представительство РФ при Евросоюзе прокомментировало девятый пакет антироссийских санкций. Оно считает введенные ограничения нелегитимными.

«Преследуемая Евросоюзом цель — оказание давления на суверенные государства — и средства ее достижения нелегитимны. Введение ограничительных мер противоречит системе международных финансовых и торговых отношений, идет вразрез с основополагающими принципами ВТО»,— говорится в комментарии постпредства.

Дипломаты отмечают, что девятый пакет санкций затрагивает не только россиян, но и «простых европейцев». Кроме того, в ЕС создан механизм наказания своих граждан и граждан третьих стран за обход санкций. «Неудивительно, что все больше государств прислушиваются к нашей аргументации. Они не готовы принимать нечестные правила игры и следовать насаждаемым установкам»,— говорится в сообщении.

По мнению постпредства, запрет на вещание ряда российских СМИ лишает граждан стран ЕС «возможности узнать альтернативную точку зрения», а также противоречит праву на доступ к информации, правам журналистов и свободе слова. «Слабо верится, что в ЕС всего этого не понимают»,— добавляется в сообщении.

ЕС расширил санкционные ограничения накануне, 16 октября. Под ограничения попали банки (Московский кредитный, Дальневосточный и ВБРР), партии (ЛДПР, КПРФ, «Справедливая Россия», «Новые люди»), российские вооруженные силы, телеканалы (НТВ, «Россия-1», РЕН ТВ и «Первого канала»). В санкционные списки включены 141 физлицо и 49 юрлиц.

О влиянии санкций на банки — в материале «Ъ» «Банки наказали за финансы».

Леонид Уварчев