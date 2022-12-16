Байден одобрил продление финансирования правительства на неделю

Президент США Джо Байден подписал недельный бюджет. Он обеспечит финансирование правительства до 23 декабря, сообщил Белый дом. Инициативу ранее одобрил Конгресс США.

Продление финансирования необходимо для предотвращения шатдауна — временного прекращения работы правительства США. Документ дает законодателям время на согласование полноценного бюджета.

Ранее в декабре Конгресс США согласовал оборонные расходы США на 2023 финансовый год. Первый такой документ, принятый в условиях военной операции на Украине, предусматривает рекордные траты на вооружения и комплекс мер по сдерживанию России.

Подробнее — в материале «Ъ» «Это бюджет — это эхо холодной войны».

Леонид Уварчев