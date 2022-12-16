Генассамблея ООН приняла проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма

Генеральная Ассамблея (ГА) ООН на заседании вчера, 15 декабря, приняла внесенную Россией резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. В поддержку документа проголосовали 120 стран, против — 50, еще 10 воздержались, сообщает ТАСС.

Резолюция называется «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости». Это документ выносится Россией на ГА ООН каждый год. Его соавторами были Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

В резолюции выражается обеспокоенность из-за «героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма». Это якобы происходит в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения демонстраций для «прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма». Страны призывают разработать планы по «ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии», а также запретить «чествования нацистского режима, его союзников и связанных с ними организаций». Помимо этого, авторы резолюции недовольны осквернением или разрушением памятников «тем, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны».

Против резолюции проголосовали, в частности, США, Венгрия, Германия, Грузия, Испания, Латвия, Литва, Молдавия, Украина, Финляндия, Франция, Япония.

В ноябре голосование по российской резолюции о борьбе с героизацией нацизма также прошло в рамках Генассамблеи ООН. Тогда Италия, Австрия и Германия впервые в истории выступили против документа. Тем не менее резолюция тоже была принята большинством голосов — ее поддержали 106 стран.

Лаура Кеффер