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Коммерсантъ FM
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Космические войска США открыли первую базу за рубежом — в Южной Корее

Вооруженные силы (ВС) США в Южной Корее развернули новое подразделение космических сил на авиабазе Осан в южнокорейском городе Пхёнчхан. Это первая база космических войск США за рубежом.

Военно-воздушные силы Южной Кореи также создали свое собственное космическое подразделение в этом месяце, чтобы укрепить оперативный потенциал совместно с космическими силами США. «Вооруженные силы США более быстрые, информированные и точные благодаря космическим подразделениям»,— заявил командующий ВС США в Корее генерал Пол Лакамер (цитата по Reuters).

Около 28,5 тыс. военнослужащих США размещены в Южной Корее в соответствии с договором о взаимной обороне, заключенным после Корейской войны 1950–1953 годов.

Сеул и Вашингтон активизируют сотрудничество в области безопасности для сдерживания Северной Кореи, которая в текущем году испытала межконтинентальные баллистические ракеты, способные достичь территории США.

О ситуации в регионе читайте в публикации «Ъ» «Тихий океан выключил режим тишины».

Мария Федотова

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