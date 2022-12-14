NYT: заговорщики в Германии планировали убийство канцлера и арест депутатов

Заговорщики, которых подозревают в попытке госпереворота в Германии, собирались взять штурмом Бундестаг, арестовать депутатов и убить канцлера страны Олафа Шольца. Полиция изъяла около 40 единиц огнестрельного оружия при обысках в ячейках заговорщиков. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По данным NYT, полиция провела рейды по ячейкам заговорщиков в 150 населенных пунктах Германии. В ходе обысков полицейские обнаружили около 40 единиц огнестрельного оружия и около 1 тыс. патронов для другого оружия, которое пока не найдено.

Полицейские также обнаружили около 100 соглашений о неразглашении. Как пишет издание, в этих документах отмечалось, что разглашение информации о заговоре карается смертью. В документах также описаны планы загорщиков. Согласно им, они собирались взять штурмом Бундестаг, арестовать его депутатов и убить канцлера страны.

По информации NYT, всего полиция арестовала 23 подозреваемых в подготовке к заговору, расследования против 31 человека еще ведутся.

Как пишет NYT, князь Генрих XIII, которого считают лидером группировки, как минимум дважды посещал консульство России в Лейпциге. Один из визитов состоялся 12 июня, дата второго не называется.

7 декабря полиция ФРГ сообщила об аресте подозреваемых к подготовке к госперевороту, 23 человека арестовали, среди них была одна гражданка России. Задержанные могут быть последователями неонацистского движения рейхсбюргеров — сторонников концепции нелегитимности существования ФРГ. 11 декабря министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер предложила ужесточить закон об оружии, а также предупредила о растущей опасности со стороны участников движения «Граждане рейха».

Подробнее — в материале «Ъ» «Рейх у ворот».

Олеся Павленко