В Германии ужесточат закон о ношении оружия в связи с раскрытым заговором

Министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер предложила ужесточить закон об оружии, а также предупредила о растущей опасности со стороны участников движения «Граждане рейха». По данным Управления по защите конституции, число так называемых «граждан рейха» в 2022 году выросло на 2 тыс., до 23 тыс. человек, сообщает Regional Heute.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Нэнси Фезер

Фото: Michele Tantussi, Reuters Нэнси Фезер

Фото: Michele Tantussi, Reuters

«Мы имеем дело не с безобидными чудаками, а с подозреваемыми в терроризме, которые сейчас находятся под стражей»,— заявила госпожа Фезер.

Рейхсбюргеры («граждане рейха») — националистическое движение в Германии, участники которого не признают легитимность существования Федеративной Республики Германии и считают себя гражданами немецкого Рейха, существовавшего с 1871 года.

Ранее в Германии были арестованы более 25 участников движения, 22 из них обвинили в членстве в террористической организации, сообщает Die Zeit.

По словам главы МВД, по крайней мере у 1050 «граждан рейха» были отозваны разрешения на ношение оружия. «Здесь нужно максимальное давление со стороны всех инстанций»,— подчеркнула Нэнси Фезер и объявила, что правительство «вскоре еще больше ужесточит законы об оружии». Согласно статистике, в прошлом году было зарегистрировано 239 актов насилия со стороны «граждан рейха».

В Германии, по заявлениям генпрокуратуры, предотвращена попытка госпереворота. Среди задержанных по подозрению в причастности к попытке госпереворота «граждан рейха» оказался князь Генрих XIII, чья семья до 1918 года правила в Тюрингии, а также гражданка России Виталия Б.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Рейх у ворот».

Мария Федотова