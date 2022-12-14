Суд отменил штраф журналисту «Якутия.Инфо» за использование слова «фронт»

Верховный суд Якутии отменил решение Якутского городского суда об административном штрафе в 30 тыс. руб. для заместителя главного редактора портала «Якутия.Инфо» Тимофея Ефремова по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация армии РФ). Об этом сообщило само издание. Тимофея Ефремова обвинили в том, что 25 октября в эфире телеканала «Дождь» (признан иноагентом) он произнес слово «фронт».

Судья Верховного суда республики Галина Федорова направила дело на пересмотр в первую инстанцию. Журналисты «Якутия.Инфо» считают, что это еще «не окончательная победа».

Дело против Тимофея Ефремова было заведено по доносу в ФСБ некой гражданки Анны К. По ее мнению, употребив слово «фронт», журналист подразумевал слово «война», которое российские власти считают неприемлемым по отношению к военной спецоперации на Украине.

«В любом случае сама практика возбуждения административных дел на основе чьих-либо домыслов о том, что кто-либо, употребляя какие-либо слова, под этим что-то подразумевает, до добра не доведет»,— пишет «Якутия.Инфо».

Напомним, что сами российские чиновники неоднократно использовали слово «фронт» в своих заявлениях, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу. «Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения,— она больше тысячи километров»,— сказал господин Шойгу, описывая ситуацию в зоне спецоперации на Украине (цитата по ТАСС).

О том, что происходит на 294-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Дарья Эрозбек