Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Суд отменил штраф журналисту «Якутия.Инфо» за использование слова «фронт»

Верховный суд Якутии отменил решение Якутского городского суда об административном штрафе в 30 тыс. руб. для заместителя главного редактора портала «Якутия.Инфо» Тимофея Ефремова по ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация армии РФ). Об этом сообщило само издание. Тимофея Ефремова обвинили в том, что 25 октября в эфире телеканала «Дождь» (признан иноагентом) он произнес слово «фронт».

Судья Верховного суда республики Галина Федорова направила дело на пересмотр в первую инстанцию. Журналисты «Якутия.Инфо» считают, что это еще «не окончательная победа».

Дело против Тимофея Ефремова было заведено по доносу в ФСБ некой гражданки Анны К. По ее мнению, употребив слово «фронт», журналист подразумевал слово «война», которое российские власти считают неприемлемым по отношению к военной спецоперации на Украине.

«В любом случае сама практика возбуждения административных дел на основе чьих-либо домыслов о том, что кто-либо, употребляя какие-либо слова, под этим что-то подразумевает, до добра не доведет»,— пишет «Якутия.Инфо».

Напомним, что сами российские чиновники неоднократно использовали слово «фронт» в своих заявлениях, включая министра обороны РФ Сергея Шойгу. «Сама линия соприкосновения, можно называть ее и линия фронта, и линия соприкосновения,— она больше тысячи километров»,— сказал господин Шойгу, описывая ситуацию в зоне спецоперации на Украине (цитата по ТАСС).

О том, что происходит на 294-й день после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

Читать далее

Дарья Эрозбек

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...