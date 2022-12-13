СМИ: Роналду продолжит играть за сборную Португалии до Евро-2024

Криштиану Роналду хочет продолжить выступать за сборную Португалии, даже если ее главным тренером останется Фернанду Сантуш. Об этом сообщает португальская газета Correio da Manha. По информации издания, Роналду осознает, что находится не в лучшей игровой форме. Он объясняет это пропущенной предсезонной подготовкой и нерегулярной игрой в «Манчестер Юнайтед».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Paul Childs, Reuters Фото: Paul Childs, Reuters

10 декабря Португалия проиграла Марокко со счетом 1:0 и вылетела с 1/4 финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Роналду покинул поле в слезах.

Криштиану Роналду не был включен в стартовый состав матча с Марокко. Капитан португальской сборной также не попал в лайнап матча 1/8 финала ЧМ против команды Швейцарии 6 декабря. СМИ объясняли попадание Роналду на скамейку запасных его конфликтом с главным тренером Фернанду Сантушем. По данным газеты A Bola, главный тренер Португалии Фернанду Сантуш в скором времени покинет свой пост.

Чемпионат Европы пройдет в 2024 году в Германии. Следующий чемпионат мира должен пройти в 2026 году в Канаде, Мексике и США. Роналду к тому моменту исполнится 41 год.

Подробнее о последнем матче Роналду на ЧМ-2022 — в материале «Ъ» «Криштиану Роналду ушел со слезами».

Эрдни Кагалтынов